Cette association hutoise vient en aide aux réfugiés kasaïens en République démocratique du Congo

Une montagne de beaux projets

L’ASBL IPAMEC intervient sur divers axes pour permettre aux Kasaïens de Cibombo de vivre avec un maximum d’autonomie. Elle a notamment procédé à la construction de divers bâtiments qui accueillent aujourd’hui une boulangerie, une menuiserie, une meunerie, un atelier de couture mais aussi une savonnerie… «La salle communautaire permet également la tenue de formations», précise Stanislas Kanda. Manioc, tomates, choux et autres haricots poussent dans le potager communautaire alors que dans le village paissent chèvres, poules, lapins, cobayes, canards et cochons.

L’eau est aussi un axe fort de cette aide puisque «nous avons construit deux citernes de 500 m3, celles-ci équipées de récupérateurs d’eau de pluie». Côté énergie, deux installations de panneaux solaires offrent lumière aux villageois.

À quel niveau d’autonomie se trouvent aujourd’hui les habitants de Cibombo? «Nous sommes partis de zéro. Aujourd’hui, on peut estimer à 20 % le niveau d’autonomie du village. Une tendance montante, qui est aussi due à notre travail de sensibilisation des villageois. Ils prennent de plus en plus conscience qu’ils sont acteurs de leur destin et que nous, nous ne sommes là que pour les accompagner.»