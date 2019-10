Le "Move it 32", grande nouveauté de la 160e édition de la Foire de Liège

Pour sa 160e édition, qui débutera samedi 5 octobre, la Foire de Liège s'offre une nouveauté avec la présence sur le champ de foire, à côté des 166 autres attractions et aubettes pour gourmands, le "Move it 32", une "attraction unique en son genre de par son mouvement articulé autour de trois axes", a annoncé mardi l'échevinat du développement économique de Liège.

Le "Move it 32", fera tournoyer les amateurs de sensations fortes, qui trouveront aussi leur bonheur sur le "Top of the world", attraction mécanique qui culmine à une hauteur de 58 mètres ou encore le "XXL" qui fera virevolter son public à 50 mètres de haut. Sans oublier le Deca Dance, la Turbine ou encore le Rotor, la plus ancienne attraction du champ de foire.

De nombreux manèges feront le bonheur des plus jeunes. Quant aux amateurs de douceurs, ils trouveront de quoi mettre leurs papilles en éveil. La Foire de Kiège se targue d'ailleurs d'être la plus grande foire de Belgique (un kilomètre) et "l'une des plus belles d'Europe".

En outre, près d'un tiers des visiteurs déclare également fréquenter un café ou un restaurant, un amateur sur cinq utilise un parking privé et 22% font des achats dans les commerces liégeois, ont souligné les autorités communales. Quant aux forains, ils s'acquittent d'une redevance auprès de la Ville de Liège, pour un total d'un peu plus d'un million d'euros.

L'inauguration de la foire est programmée samedi 5 octobre à 15h00 en présence des autorités communales et des géants Tchantchès et Nanesse. Parmi les animations annexes, le cortège halloween rassemblera quelque 500 enfants et aura lieu le 30 octobre dès 17h00. Les forains proposeront également leurs traditionnelles journées à tarifs réduits les 28 octobre et 11 novembre, jour de clôture.

Le champ de foire ouvrira les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés dès 14h00 -15h30 les autres jours de la semaine-, à l'exception des métiers de bouche (11h30). La fermeture est programmée à 01h30 les vendredis, samedis et veilles de jours fériés et à 00h30 les autres jours.