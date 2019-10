Justin Bieber et Hailey Baldwin enfin mariés devant Dieu!

Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont mariés religieusement devant leurs familles et leurs amis. Instagram @justinbieber

Plusieurs fois reporté le mariage religieux de Justin Bieber et Hailey Baldwin a finalement bien eu lieu le week-end dernier, un an après que les tourtereaux se soient dits oui à la sauvette à la mairie de New York.

La cérémonie et la fête ont eu lieu en Caroline du Sud, dans le domaine de Montage Palmetto Bluff devant une centaine d’invités triés sur le volet.

Parmi ceux-ci, on retrouvait évidemment les familles respectives des amoureux mais aussi leurs amis: la chanteuse Katy Perry, Kendall et Kylie Jenner, Jaden Smith ou encore le manager de Justin Bieber, Scooter Braun.