Euromillions Basket League: le coach de Louvain, Eddy Casteels sanctionné pour avoir critiqué l’arbitrage

Une amende de 700€ a été infligée par le parquet de la Ligue de basket belge à Eddy Casteels, le coach de Louvain, pour avoir ouvertement critiqué le corps arbitral lors de la défaite de son équipe contre Mons le 21 septembre.

Eddy Casteels va devoir passer à la caisse. En effet, suite à ses propos tenus dans la presse après la défaite de ses couleurs contre Mons (57-65) le 21 septembre dernier, il avait ouvertement critiqué le trio arbitral du soir (Geert Jacobs, Franck Di Paolo et Pierre Gillis) et vient d’être sanctionné d’une amende de 700 euros.

Louvain s’affiche actuellement avec un bilan de deux défaites en deux matchs (à Alost et contre Mons). Les Louvanistes viennent également d’opérer deux changements au sein de leur effectif avec les arrivées de Joshua Heath et de Jamie Skeen à la place de Corey Allen et El Hadji Dieng.