Maël Lépicier débarque à Rochefort pour deux ans

Le club rochefortois vient de signer une nouvelle arrivée. Il s’agit de Maël Lépicier, ancien joueur de l’Antwerp et de Roulers.

Grosse surprise ce mardi soir à Rochefort. Les membres du comité ont annoncé aux joueurs l’arrivée d’un nouveau transfert. Et une chose est sure: ce n’est pas un renfort anodin puisqu’il s’agit de Maël Lépicier, un international congolais. Ancien joueur de Virton, Mons, Beerschot, l’Antwerp et Roulers, ce défenseur central de 33 ans a décidé de poser ses valises au Parc des Roches pour une durée minimale de deux ans.

Ce transfert s’inscrit dans la continuité de l’objectif du club d’atteindre la D1 amateurs à long terme.

+++ Plus d’informations et toutes les réactions dans "L'Avenir" ce mercredi 2 octobre 2019, sur smartphone, tablette ou pc.