À quoi ressemblera la friche Josaphat demain? Beliris lance l’appel à projets

PHOTOS | La friche Josaphat, un site de 30ha qui longe le chemin de fer près du parc schaerbeekois, va être redynamisée. Beliris lance l’appel à projets. Budget: plus de 23 millions d’euros.

Beliris, l’organe de coopération entre le Fédéral et la Région bruxelloise en charge du développement urbanistique, recherche un auteur de projet pour les espaces verts et espaces publics de la zone prioritaire Josaphat. cet appel à projets concerne la première phase d’aménagement de cette friche de 30 ha près du parc Josaphat, qui accueillera un nouveau quartier doté de parcs, logements, entreprises et de divers équipements publics.

Pour rappel, la friche Josaphat fait partie des pôles de développement prioritaires définis par le PRDD bruxellois, le Plan Régional de Développement Durable présenté en 2018 par le Gouvernement Vervoort. Ce plan vise essentiellement la production de logements dans la zone du canal et sur 11 autres pôles de développement, qui bénéficieront d’une intervention massive des pouvoirs publics (Reyers, Josaphat, Heysel, Schaerbeek-Formation, les prisons de Saint-Gilles et de Forest, ex-OTAN, quartier européen, Gare de l’Ouest, Delta, casernes d’Ixelles et Etterbeek).

Le site sera doté de deux passerelles enjambant le chemin de fer. sau-msi.brussels

«Ce marché pour la friche Josaphat reflète les ambitions communes de Beliris et de la Société d’Aménagement Urbain (SAU), qui pilote l’urbanisation de cette zone en termes urbain, paysager, architectural, environnemental et d’accessibilité pour tous», précise Beliris dans un communiqué de presse qui ajoute que le bouwmeester bruxellois (BMA) suivra la procédure de près.

Selon Beliris, la mission porte sur l’aménagement d’espaces verts (un parc de 2,8 ha le long de la voie ferrée) et d’espaces publics (voiries, places Wahis, De Boeck, Gilisquet…), des infrastructures dont deux passerelles cyclo-piétonnes enjambant les voies, l’intégration d’équipements dont un pavillon/kiosque et tous les travaux de viabilisation (égouttage, réseaux d’alimentation…). Il convient pour l’auteur de projet de «concevoir le squelette du site, organisant l’articulation et la viabilisation des phases de développements immobiliers».

Le montant des travaux maximal indicatif pour ce marché est de 23.340.500 euros HTVA. Beliris attend les candidatures pour le 5 novembre 2019 à 11h.