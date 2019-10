Ces jours de pluie qui ont permis à septembre de ne pas être à sec

La dernière dizaine de septembre fut particulièrement humide, la plus humide même depuis 2004. Une bonne nouvelle: cela a permis d’éviter un nouveau mois fort sec.

Il est tombé en septembre 62,6 millimètres de précipitations, une valeur proche de la normale (68,9 millimètres). Les dix derniers jours du mois ont toutefois clairement permis d’éviter un nouveau mois fort sec, puisque 50,7 millimètres de précipitations ont été mesurés à partir du 21 septembre. Il faut remonter à 2004 pour trouver une décade aussi humide, indique mardi l’Institut royal météorologique dans son bilan climatologique mensuel.

Les quantités de précipitations moyennes régionales dans le pays ont presque toutes été inférieures aux valeurs normales. Elles ont varié d’environ 45% de la normale dans le Pays de Herve à environ 105% dans les Flandres.

Le mois a débuté de manière assez ensoleillée. La fin septembre fut par contre relativement sombre. Le soleil n’a en effet été aperçu à Uccle à partir du 24 que pendant 7h54. La durée mensuelle d’insolation reste toutefois légèrement supérieure à la valeur normale: 152 heures de soleil (normale: 143h04) relevées à Uccle.

Les températures, elles, ont oscillé autour des valeurs normales durant tout le mois passé. À Uccle, la température moyenne mensuelle a atteint 15,2 degrés (normale: 14,9 degrés). Les températures y ont varié au cours du mois entre 6,4 et 27,1 degrés. On y a enregistré 12 jours de printemps, dont 2 jours d’été. Ailleurs en Belgique, la température la plus élevée a été mesurée le 21, dans le Limbourg (Koersel et Kleine-Brogel), où le mercure est grimpé jusqu’à 28,4 degrés. La température la plus basse a été mesurée les 10 et 20 à Elsenborn, où le mercure est déjà descendu sous zéro (-0,7 degré).

Les valeurs normales avancées par l’IRM dans ce bilan sont les moyennes pour la période 1981-2010, période de référence de 30 ans pour le climat actuel.