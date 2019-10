Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 2 octobre

Todd Phlllips, Céline Sciamma et Nicolas Pariser sont au menu de ce mercredi. -

Un paumé en quête de revanche, un plan com’ foireux, un monde sans hommes, un orphelinat indien et même des oiseaux tarés (bis): il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 2 octobre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Joker

Drame de Todd Phillips. Avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Durée: 2 h 02.

Ce que ça raconte

Arthur Fleck n’a pas une vie facile. Il a un boulot de merde, aucun ami et passe ses soirées à fantasmer sur une émission de télévision avec sa vieille maman. Alors, un jour, il va leur clouer le bec à ces salopards moqueurs.

Ce qu’on en pense

Le Joker version 2019, ça suinte la déprime par tous les pores. Mais c’est incroyablement bien fichu, du pur cinéma dans la veine de Taxi Driver.

Alice et le maire

Comédie de Nicolas Pariser. Avec Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier. Durée: 1 h 43.

Ce que ça raconte

Pour raviver le cerveau fatigué du maire de Lyon, son entourage engage Alice, une jeune philosophe pleine d’espoirs et d’idées pour améliorer le monde.

Ce qu’on en pense

Sans forcer le trait, cette comédie douce-amère croque merveilleusement les coulisses de la vie politique. Ils sont drôles et ils ne le font même pas exprès. Et ça, c’est fort.

Portrait de la jeune fille en feu

Drame de Céline Sciamma. Avec Adèle Haenel et Noémie Merlant. Durée: 2 h.

Ce que ça raconte

En 1770, une peintre est chargée de faire le portrait d’une jeune aristocrate, sans qu’elle ne s’en rende compte. Pour l’observer à sa guise, elle se fait passer pour sa dame de compagnie.

Ce qu’on en pense

Film d’époque, histoire d’amour, réflexion sur l’art et le regard, le film de Céline Sciamma est une pépite de sensibilité comme on en voit peu.

After the wedding

Drame de Bart Freundlich. Avec Julianne Moore et Michelle Williams. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

La directrice d’un orphelinat indien assiste, à New York, au mariage de la fille d’une femme d’affaires qui envisage de lui faire un don important. Elle repart, en prime, avec une révélation fracassante.

Ce qu’on en pense

Une fois le mystère dissipé on se retrouve avec un mélodrame tout ce qu’il y a de plus classique, mais efficace.

Angry Birds 2

Film d’animation de Thurop Van Orman. Avec la voix française de Karin Viard. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

Bien qu’ils se chamaillent violemment depuis des années, les oiseaux et les cochons vont devoir s’unir pour faire face à un nouvel adversaire complètement fou.

Ce qu’on en pense

Qu’on les trouve mignons et attachants par moments, ces oiseaux en colère n’ont pas grand-chose de nouveau à raconter.

