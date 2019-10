Le ministre Henry (Écolo) voudrait court-circuiter la N56 à Lessines

Le ministre Henry (Écolo) aurait décidé de ne pas achever la N56 à Lessines. Cela ressemblerait à un sabotage de la mobilité. La Ville fulmine.

L’information a percolé à travers plusieurs médias télévisés ce week-end. Le gouvernement wallon aurait décidé d’abandonner plusieurs projets (auto) routiers, à Saint-Ghislain, Lobbes, Boussu ou encore Lessines. Dans la plupart des cas, il s’agit de projets étudiés et budgétés, inscrits au Plan d’infrastructures 2019-2024 du précédent gouvernement wallon.

C’est notamment le cas du dernier tronçon de la N56 entre l’A8 et Lessines, plus précisément entre la N57 et la N42. Après l’ouverture de la N56 entre la Cavée et la N57 (avec une liaison vers le zoning Ouest) en novembre 2018, il restait à finaliser cette route régionale. Objectif: irriguer les carrières de Lessines et le lourd charroi qu’elles suscitent. L’investissement était estimé à 8,4 millions€.

Achever un projet en cours

Actuellement, les usagers peuvent bien emprunter la N56, mais seulement jusqu’à la N529 (éventuellement, pour les moins de 7,5 tonnes) ou jusqu’à la N57. Les poids lourds doivent ensuite emprunter des routes locales densément habitées, causant des nuisances importantes et mettant en danger les usagers faibles.

Les informations (faisant état de l’abandon du projet) n’ont pas été démenties jusqu’à présent.

Nous avons interrogé ce mardi avant-midi le cabinet du ministre Henry; sans avoir obtenu de réponse en milieu d’après-midi.

Le bourgmestre de Lessines, Pascal De Handschutter (PS), n’a pas reçu non plus la moindre information officielle. Il a pris sa plume pour interpeller le ministre-président Élio Di Rupo (PS) et le ministre Philippe Henry (Écolo). Il leur rappelle notamment combien d’efforts titanesques ont été nécessaires pour concrétiser les premières phases de la N56. « Cette première phase n’a de sens que pour autant que le contournement complet soit achevé» souligne Pascal De Handschutter en mettant en évidence les nombreuses nuisances que subissent les riverains: perturbations du sommeil, secousses, détériorations du revêtement, fissures dans les habitations.

«Il ne s’agit pas de créer une nouvelle route, mais bien d’achever un projet attendu par la région depuis des décennies.»

«Un lourd tribut à la montée d’Écolo au gouvernement»

«Je suis furieux» nous confie le bourgmestre. «Cela s’appelle de la mauvaise gestion, du gaspillage d’argent public en regard des montants déjà investis. C’est une prévision quinquennale, celle d’un mandat gouvernemental seulement; c’est de la gestion à la petite semaine. Nous sommes à la porte de la Flandre et nous nous enfermons…»

«La population de Lessines va payer un lourd tribut pour l’entrée d’Écolo au Gouvernement wallon. Henry prend la population de Lessines en otage…»

Transporter du porphyre à vélo?

«Je n’ai jamais vu que l’on pouvait transporter du porphyre à vélo» ironise le bourgmestre de Lessines qui annonce des actions, au-delà des interpellations. «Et j’ai déjà une idée d’action qui risque d’ennuyer pas mal de monde…»