Mort de deux frères belges à Florence: un pharmacien leur a fourni de dangereux médicaments sans ordonnance

Les deux jeunes frères originaires de la région anversoise auraient succombé à un mix d’alcool et de puissants analgésiques fournis sans ordonnance par un jeune pharmacien florentin.

Le mystère autour de la mort de deux jeunes frères belges dans une chambre d’hôtel de Florence se lève petit à petit. Selon les derniers éléments de l’enquête, Dries (27 ans) et Robbe (19 ans) De Ceuster, qui étaient partis en Toscane avec leur père et sa compagne, auraient succombé à un puissant mélange d’analgésiques et d’alcool.

C’est le père qui a retrouvé les corps sans vie des deux frères, originaires de la région anversoise, après s’être inquiété de ne pas les voir se lever de la journée, comme le rapportent les médias locaux.

Dans la pièce, les enquêteurs avaient trouvé deux boîtes de médicaments à base d’oxycodone (un opiacé dont les effets sont comparables à ceux de la morphine) et des bouteilles de vin et de bière vides. Ils n’ont trouvé aucun signe d’intrusion dans la pièce, ni aucun signe de violence sur les corps des deux frères.

Toutefois, en remontant la piste de ces boîtes de médicaments, les enquêteurs ont abouti chez un jeune pharmacien de la ville. Interrogé, celui-ci aurait déclaré que les frères avaient insisté pour obtenir ces analgésiques car l’un d’eux avait des douleurs au bras conséquentes à une opération. Le pharmacien leur a donc fourni les boîtes sans ordonnance, ce qui pourrait lui valoir d’être poursuivi pour homicide involontaire. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’autre suspect.

Selon le quotidien La Nazione, les deux paquets comprenaient chacun 28 comprimés. Une des boîtes était complètement vide tandis qu’il en manquait 14 dans l’autre. Entre samedi et dimanche, les deux jeunes hommes auraient donc ingéré 42 doses de ce puissant médicament, en plus de l’alcool.

Interrogé par Het Nieuwsblad, le toxicologue Jean Tytgat a déclaré que ces médicaments étaient très dangereux car ils sont «en partie responsable de la crise des opiacés aux États-Unis qui a déjà fait beaucoup de morts.»

Mercredi, un médecin légiste sera désigné pour procéder à l’autopsie des deux corps afin de vérifier l’hypothèse des enquêteurs.