Stats provinciales: 3 gardiens à Havelange, 7 quadruplés ce week-end

On fait le tour des faits marquants du week-end dans les séries provinciales namuroises. S'il n'y a guère de changement au classement de la régularité, les surprises sont venues d'ailleurs...

Régularité: on prend les mêmes et on continue

Pas de grande nouveauté parmi les équipes namuroises qui enchaînent les matches sans défaite. Comme la semaine dernière, on retrouve en haut du classement les Zèbres de Moustier (P3C), auteurs d'une série de 13 matches sans la moindre défaite. Juste derrière, ce sont les hommes de Loyers (P1) qui, en arrachant le nul à 10 minutes du terme face à Grand-Leez (2-2), ont de justesse maintenu leur série en cours à 12 matches sans défaite. Avec une invincibilité préservée durant 11 rencontres de rang, ce sont les équipes de Boninne (P4C) et de Loyers B - Dames (P1) qui complète le podium actuel.

4 gardiens pour un seul match

La rencontre entre Havelange et Vencimont, respectivment 10e et 7e de P2A, a connu quelques rebondissements dans les cages locales. Alors que le duel des gardiens opposait initialement Narcisse Bola (Havelange) à Renaud Bouche (Vencimont), les 90 minutes de match auront eu raison de 2 autres gardiens... Bien embêté par une déchirure à la cuisse, Bola a d'abord laissé sa place au coach havelangeois, Vincent Strobbe qui, à son tour, s'est blessé et est parti à l'hôpital pour soigner une entorse au genou. C'est donc un joueur de champ, Alexandre Focan, qui s'est installé entre les perches, introduisant une troisième paire de mains différente dans les gants d'Havelange. On notera que c'est Thomas Paul qui a assuré le coaching par intérim, après le départ du T1 pour la clinique.

Clean sheets ou manque d'efficacité? Seulement 19 buts en P4B

Peu de buts marqués en P4B lors de la 7e journée du championnat... 19 au total, le tout inscrit sur 4 rencontres. On peut voir le verre à moitié vide: c'est la série provinciale la moins riche en goals ce week-end, hommes et dames confondus (bien que la P2B Messieurs n'en ait inscrit qu'un de plus et la P2B Dames deux de plus). Mais on peut tout aussi bien voir le verre à moitié plein: c'est en effet la série provinciale la plus solide en défense ce week-end. Avec 3 matches nuls et vierges et un 2-0 (entre Malonne B et St-Gérard), ce sont pas moins de 7 gardiens qui ont préservé leurs filets, ceux d'Anhée B (A. Lizen), Flawinne B (C. Cortvrindt), Floreffe B (A. Sybels), Moustier B (G. Lenoir), Étoile Taminoise (A. Di Lillo), Lustin B (Y. Lerusse) et Malonne B (N. Sabag).

Les meilleurs buteurs du week-end

Camille Crevin (Bioul - Dames): 4 buts face à Grand-Leez (P2A)

Julien Haquenne (Thy-le-Château B): 4 buts face à Gimnée-Mazée B (P4E)

Valentin Jacques (Dinant): 4 buts face à Éprave (P3A)

Guillaume Jamart (Éghezée B): 4 buts face à Onoz (P4C)

Charlotte Mahieu (Loyers B - Dames): 4 buts face à Dinant (P1)

Santana Maure (Ciney - Dames): 4 buts face à Ligny (P2A)

Capucine Pesesse (Ciney - Dames): 4 buts face à Ligny (P2A)

Thomas Dubois (Wartet): 3 buts face à Temploux B (P4C)

Mehdi El Hassani (Pesche B): 3 buts face à Surice B (P3C)

Audrey Goetynck (Bossière - Dames): 3 buts face à Andenne (P1)

Andry Hanicq (Couvin-Mariembourg-Fraire B): 3 buts face à Biesme B (P3C)

Damien Lamy (Arquet B): 3 buts face à Fernelmont-Hemptinne B (P3B)

Cédric Lempereur (Philippeville B): 3 buts face à Florennes (P4E)

Arnaud Masquelier (Mesnil): 3 buts face à Morialmé B (P4E)

Mikel Pauwels (Moustier): 3 buts face à UR Namur-FLV B (P3C)

Lyse Renault (Rochefort - Dames): 3 buts face à Rienne (P2B)

Romano Rocchi (Ham): 3 buts face à Sauvenière B (P4C)

Michaël Sterpin (Taviers): 3 buts face à Rhisnes B (P3B)

Romain Vanheeswijck (Leuze B): 3 buts face à Gembloux B (P4C)

Florenc Vanhove (FCO Namur B): 3 buts face à Temploux (P3B)

Anthony Warnant (Wartet): 3 buts face à Temploux B (P4C)