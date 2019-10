Hygea est désormais sur Facebook

Ce 1er octobre, l’intercommunale de gestion des déchets du Cœur du Hainaut lance officiellement sa page Facebook. L’objectif: privilégier une communication plus directe avec les citoyens.

Mieux vaut tard que jamais, serait-on tenté de dire. Alors que la plupart des institutions ont une page officielle sur les réseaux sociaux, l’intercommunale Hygea – qui gère la collecte et le tri des déchets de 24 communes de Mons-Borinage et du Centre – lance officiellement sa page Facebook, ce 1er octobre.

Cette page Facebook permettra de répondre aux questions des citoyens concernant la collecte des déchets. Hygea espère de la sorte soulager les communes affiliées qui sont régulièrement sollicitées à ce sujet.

Via sa page Facebook, Hygea souhaite également promouvoir davantage ses activités autres que la collecte des déchets, à savoir: diffuser des messages de prévention, promouvoir les diverses actions menées en matière de gestion durable des déchets ou encore mettre en avant le travail de ses collaborateurs.

La page Facebook diffusera aussi les infos pratiques concernant les collectes de rattrapage, l’agenda de ses événements et de ses actions de sensibilisation, des dossiers spéciaux «Zéro Déchet», des recettes et Do It Yourself pour les produits ménagers ou cosmétiques…

Mais ce ne sera pas le portail à privilégier pour se plaindre des services d’Hygea. L’intercommunale précise que, malgré l’existence d’une page Facebook, le Service de première ligne pour le traitement des questions et des plaintes des citoyens reste le même. Il est joignable par téléphone au 064 87 90 90. Les plaintes peuvent également être communiquées via le site www.hygea.be, rubrique contact.

Quant à la première info partagée sur la page Facebook d’Hygea, elle concerne les habitants de Seneffe: au 1er janvier 2020, ils devront revoir ses habitudes de tri des déchets…

+ facebook.com/Hygeaintercommunale