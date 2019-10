75e anniversaire de la Libération: le Mardasson de Bastogne en cours de rénovation avec les commémorations de décembre

La première phase de ces travaux devrait être terminée pour les commémorations du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes qui se dérouleront du vendredi 13 au dimanche 15 décembre à Bastogne et dans ses environs. EDA Claudy Petit

Sans s’avancer sur une possible venue du président Donald Trump en décembre, l’ambassadeur américain a annoncé que le bien connu Mardasson, à Bastogne, fait l’objet d’un projet de restauration entamé par le gouvernement américain.

Le gouvernement américain a entamé un projet de restauration du Mardasson, le monument en forme d’étoile à cinq branches qui représente à Bastogne l’hommage du peuple belge à la mémoire des combattants américains tombés sur le sol belge durant la Seconde Guerre mondiale, a annoncé ce mardi l’ambassadeur des Etats-Unis en Belgique, Ronald Gidwitz, sans s’avancer sur une possible venue du président américain Donald Trump dans la ville ardennaise en décembre prochain.

La première phase de ces travaux devrait être terminée pour les commémorations du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes - connue comme «the Battle of the Bulge» aux Etats-Unis - qui se dérouleront du vendredi 13 au dimanche 15 décembre à Bastogne et dans ses environs.

Ces travaux, menés par des entreprises belges, sont financés par des collectes de fonds aux Etats-Unis, dont l’armée a perdu quelque 10.733 soldats tués dans cette bataille, alors que 42.316 ont été blessés lors des combats qui ont permis d’arrêter la dernière offensive de l’Allemagne nazie sur le front ouest-européen avant la fin de la guerre.

Inauguré en 1950 et financé par le public belge, le Mardasson symbolise l’amitié belgo-américaine.