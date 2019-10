VIDÉO | Carla Bruni bouche bée après une discussion avec François Hollande: mystère levé

Lors de l’hommage rendu à Jacques Chirac ce lundi, la réaction d’effroi de Carla Bruni à une conversation avec François Hollande a étonné les téléspectateurs.

Ce lundi, un dernier hommage a été rendu à Jacques Chirac, décédé jeudi dernier. Pour l’occasion, de nombreux hommes d’État se sont rassemblés à l’église Saint-Sulpice de Paris. Parmi les invités, on retrouvait notamment d’anciens présidents français et leurs épouses comme Carla Bruni, dont les expressions du visage ne sont pas passées inaperçues auprès des milliers de téléspectateurs.

En pleine discussion avec François Hollande, l’épouse de Nicolas Sarkozy s’est soudainement décomposée. Mais qu’a pu lui dire l’ex-président français pour provoquer une telle réaction d’effroi?

Sur le plateau d’une émission de la chaîne CNews, le journaliste Jérôme Béglé a livré quelques infos après avoir contacté l’ex-Première dame. «Je l’ai appelée pour lui demander ce qu’il lui avait dit. Je me suis fait un devoir de ne pas dire ce qui avait été dit. C’est très banal et ça n’a rien d’un scoop ou d’une révélation. La télé en rajoute et on a l’impression qu’il y a un véritable effroi sur son visage. En fait, c’est de l’étonnement et c’est lié à Bernadette Chirac.»

On n’en saura donc pas plus, même si une partie du mystère est levée.