VIDÉO | Un employé d’aéroport stoppe un chariot fou qui allait heurter un avion

Les passagers de l’aéroport O’Hare de Chicago ont été témoins d’une scène incroyable ce week-end.

Un chariot transportant des boissons est devenu incontrôlable dans un aéroport O’Hare de Chicago ce week-end. Médusés par ce spectacle, les agents de piste n’ont pas osé approcher ce véhicule fou qui tournoyait dangereusement en direction d’un avion parqué à proximité.

