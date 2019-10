Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés

Trois policiers inquiétés dans une affaire d’agression sexuelle; ce que Zidane dit à Hazard; 6.000 migrants aidés en 2 ans au hub humanitaire; scandale vidéo dans le foot provincial... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 1er octobre.

1

Scandale vidéo à caractère sexuel: plusieurs footballeurs sanctionnés

C’est une histoire dont se serait bien passé le club de Minerois. Plusieurs joueurs de l’équipe première (P1) ont été rattrapés par une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Une vidéo à caractère sexuel, filmée par un joueur, et qui met en scène un autre joueur de La Minerie avec une jeune femme qui s’est rendue un soir au club, en semaine, après un entraînement. Des faits qui relèvent de la sphère privée, certes, mais dont la propagation, notamment via les réseaux sociaux, a rapidement eu une incidence sur le club (et son image) avec in fine des sanctions sportives

2

Hazard: «Je peux être un galactique»

Les bras croisés, l’œil lumineux et le petit sourire en coin, Eden Hazard n’a pratiquement pas sollicité l’aide de l’attaché de presse madrilène, hier, pour comprendre les questions des journalistes espagnols et étrangers. Comme pour prouver qu’il s’est parfaitement intégré à Madrid et que l’inquiétude ambiante ne l’atteint pas malgré la déferlante de critiques et les énormes attentes qui pleuvent sur lui depuis son intronisation officielle comme recrue la plus chère du Real Madrid - bonus compris -, le 13 juin dernier.

3

Aider les mamans à allaiter sereinement

La clinique Sainte Élisabeth, à Heusy (Verviers), participe à la Semaine mondiale de l’allaitement. Pour le bien-être de maman et bébé.

Frédérique Gilet est consultante en allaitement et anime plusieurs ateliers à la clinique. Cette pratique, pour certaines jeunes mamans, s’avère difficile, notamment à cause du rythme aléatoire du bébé…

4

Fourrure, foie gras… Ce que pensent les Wallons du bien-être animal

L’organisation de défense des animaux GAIA a interrogé plus de 1.000 Wallon(ne)s, fin juillet, dans le souci de mesurer à quel point ils font (ou pas) du bien-être animal une priorité (parmi d’autres). Les résultats de cette enquête ont été présentés ce lundi à Namur. Ce qu’il en ressort? Que cela compte à leurs yeux, davantage que d’autres «domaines politiques», tels notamment que la gouvernance, et, plus surprenant, que les allocations familiales.

On a relevé différents constats.

5

3 policiers inquiétés dans une affaire d’agression sexuelle

En l’absence de son mari qui œuvre sur un chantier et qui passe donc du temps en dehors de chez lui, cette Modavienne se trouve tranquillement chez elle. C’était il y a un an. Et un dimanche, elle voit le gamin du voisin jouer dans le jardin. Une fois dans son jardin, son voisin lui propose de venir boire un verre chez lui. Entre-temps, l’enfant est reparti chez sa maman.

Lorsqu’elle entre dans la maison voisine, trois amis du Modavien sont attablés. Elle serait ennuyée de la présence des individus et envisagerait de rentrer. Sauf que les quatre hommes insisteraient pour qu’elle s’asseye. La dame s’exécute. Tout au plus dit-elle «avoir bu deux verres de vin blanc avant de ne plus se souvenir de rien».

Après? Les versions divergent.

6

OPINION | Lettre à Hilal El-Haj

On ne se connaît pas, mais on m’a récemment raconté ton histoire. On m’a dit que tu es un champion de kung-fu. Que tu es même une véritable star dans ton pays, le Yémen.

Opinion.

7

CINÉ | Des femmes sans hommes

Avec son «Portrait de la jeune fille en feu», Céline Sciamma réinvente le regard qu’on porte sur les femmes.

8

6.000 migrants aidés en 2 ans au hub humanitaire: «Il n’y a aucun appel d’air»

«Parfois, des femmes viennent nous voir avec des maux de ventre. Ou des maux de tête. Elles n’osent pas en dire plus. Il faut instaurer la confiance. Souvent, on comprend que ce n’est pas seulement une douleur physique». Nikhat Kiros est érythréenne. Depuis 17 ans en Belgique, elle travaille comme médiatrice culturelle au hub humanitaire bruxellois. Avec sa collègue Kim Keating, elles sont quotidiennement confrontées à la détresse des migrantes qui y aboutissent.

Le hub humanitaire bruxellois a 2 ans. Les 5 associations partenaires dans cet accueil de première ligne aux migrants font le point. Alors que le froid revient, leur mission reste capitale.

9

Le plus jeune carillonneur de Belgique?

Le jeune Baptiste Demars est le carillonneur attitré du beffroi de Thuin. Au détour d’une visite, peut-être entendrez-vous sonner ses jolies notes.

Interview.

10

Roux: mobilisation pour Hayatullah

C’est l’histoire d’un jeune Afghan dont l’avenir en Belgique pourrait être compromis. Hayatullah Karimi (24 ans), inscrit en promotion sociale au Centre d’enseignement supérieur pour adultes (Cesa) de Charleroi à Roux, a appris qu’il allait recevoir à court terme un ordre de quitter le territoire.

Le personnel et les étudiants de son école ont décidé de se mobiliser contre son renvoi dans son pays d’origine.

