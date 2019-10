DÉCRYPTAGE | Chasse: des pratiques en question

La chasse est ouverte aujourd’hui. D’un côté des chasseurs qui ont envie de pratiquer leur hobby. De l’autre, des associations qui vilipendent cette pratique et ses dérives. Échange d’arguments entre Denis Petit, Royal Saint-Hubert Club, et Lionel Delvaux, Inter-Environnement Wallonie.

Benoît Petit: le climat, l’agriculture et la loi

Benoît Petit est le président du Royal Saint-Hubert club. Si la chasse est un thème émotionnel, il avance ses arguments.

Benoît Petit, Royal Saint-Hubert Club: il faut arrêter avec les amalgames. D.R. Nourrissage. «La Wallonie peut nourrir, la Flandre ou les Pays-Bas, pas. Constat: le sanglier continue à se reproduire autant là où il n’est pas nourri. L’explication est dans la hausse des températures qui d’une part, sauve la reproduction mais d’autre part, favorise la fructification des glands et de faînes qui booste la reproduction du sanglier. Quand il y a beaucoup de fruits au sol, c’est un signal de la nature qui dit: vous pouvez vous reproduire. La laie se reproduit plus et plus vite. Ce qui peut engendrer une deuxième nichée.»

Deuxième élément pointé par le président du Royal Saint-Hubert Club: «Les pratiques agricoles qui ont évolué et favorisent la culture du maïs, du colza. De la nourriture que les sangliers adorent et qu’ils peuvent dévorer au calme.»

Troisième élément: «La Wallonie est la seule région qui impose automatiquement au chasseur de payer les dégâts occasionnés par le gibier. Alors, le chasseur nourrit le gibier dans sa parcelle pour tenter que le gibier n’aille pas faire de dégâts ailleurs.»

Dernière précision apportée: «Le nourrissage de la biche n’a aucune incidence: une biche met bas un faon par an.»

Lâcher de petit gibier. «La pratique agricole a beaucoup évolué et est destructrice du biotope. C’est un constat, pas une critique. L’oiseau qui a peur se tapit au sol. Or, les machines sont larges et rapides. Une perdrix ou un lièvre ont besoin d’un refuge (haie, bosquet…) à moins de 200 m pour se protéger d’un rapace. C’est loin d’être le cas. Les chasseurs tentent de restaurer le biotope. Le nouveau gouvernement veut mettre l’accent sur ce point. Très bien, on va attendre.»

Mais certains lâchers dénoncés par l’IEW interpellent: «L’excès nuit en tout, on est d’accord. Mais on ne se reconnaît pas dans le tableau dressé par l’IEW. Il faut arrêter avec les amalgames. Les choses inexactes à force d’être répétées ne deviennent pas exactes pour autant.»

«Un site pour éviter les frustrations» «L’accès à la forêt engendre beaucoup de frustration pour les marcheurs qui se retrouvent devant des chemins publics barrés. Il faut se dire qu’un territoire de chasse n’est fermé que 3 jours par an. Mais je comprends la frustration que cela provoque. On peut l’éviter ou la réduire grâce à une bonne information. Nous demandons la création d’un site créé par l’administration où le chasseur serait obligé d’informer des dates et des zones concernées. Le tout lié à une bonne cartographie, on éviterait beaucoup de problème. Je comprends qu’il peut y avoir un sentiment d’insécurité mais les chasses sont très sûres, les rares accidents de chasse, ce n’est pas avec des tiers. Par rapport à d’autres pays, comme la France, les chasseurs sont très bien formés. Grâce aux cours, aux examens…»

Lionel Delvaux: stop au nourrissage et aux lâchers de petit gibier

Lionel Delvaux travaille chez Inter-Environnement: 50 associations lancent un appel: stop aux dérives de la chasse.

Lionel Delvaux, Inter-Environnement Wallonie: les chasseurs peuvent lâcher sans traçabilité.. Inter-Environnement Nourrissage. «Le nourrissage des sangliers et des cervidés porte atteinte à l’équilibre de la forêt. Cela a un impact sur la biodiversité. Au pied des arbres, batraciens et reptiles sont menacés. Mais cela empêche la régénération naturelle de plus de 40% de la forêt. Ces 40% sont des chiffres donnés par le DNF (Département nature et forêt du SPW). Alors? Pour nous, il faut interdire toute forme de nourrissage artificiel comme la culture de champs de maïs destiné uniquement à cette fin. Il y a bien un passage dans la DPR (déclaration de politique régionale) mais il est assez flou.»

Lâcher de petit gibier. «Même si les chasseurs respectent les dates, ces animaux sont tout sauf sauvages, ils sont uniquement là pour le plaisir de tirer. Il n’y a aucun bénéfice pour la petite faune, ça peut juste amener des maladies. On peut lâcher ce que l’on veut. Il n’y a pas de conditions, pas de traçabilité. Par contre, pour les lâchers de repeuplement, il faut 6 mois de procédure pour éviter une pollution génétique. Certains chasseurs font le job correctement en restaurant haies, bosquets qui amènent au repeuplement. Mais la loi n’incite pas à ce genre de pratiques respectueuses. Sur les lâchers, c’est difficile de comprendre comment on autorise de telles pratiques. La loi autorise les dérives qui sont défendues par les clubs de chasseurs. Et à lire la DPR, le vent n’a pas l’air de tourner.»

Lionel Delvaux de conclure: «Pour nous, c’est clair que ce soit en termes de biodiversité ou d’éthique de la chasse, il faut interdire les lâchers de petit gibier ainsi “que le nourrissage artificiel à des fins cynégétiques de la grande faune, en ce compris toute culture à gibier, maïs compris.»