Cinq jours après l’incendie, une usine Seveso seuil haut «mise à l’arrêt» près de Rouen

La ministre auditionnée mercredi

La ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne sera auditionnée mercredi par la commission du Développement durable de l’Assemblée nationale à propos de l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen, a indiqué mardi Barbara Pompili, la présidente LREM de cette commission.

«J’organise dans ma commission mercredi une audition de la ministre Élisabeth Borne pour l’interroger. Les parlementaires veulent jouer leur rôle, et c’est bien normal, de contrôle de l’action du gouvernement», a-t-elle déclaré sur Sud Radio.

Alors que l’inquiétude persiste sur l’impact sanitaire et environnemental du sinistre jeudi, plusieurs centaines de manifestants ont réclamé lundi à Rouen «la vérité», et le Premier ministre s’est rendu dans la ville pour tenter de rassurer.

Dans les rangs des parlementaires, des députés de gauche réclament une commission d’enquête.

Commission d’enquête parlementaire ou «mission d’information», «le support on verra bien mais en tout cas il y aura quelque chose», a assuré Mme Pompili.

Elle a dit n’avoir «pas de doute» sur le fait que le gouvernement «donne les informations qu’il (a)» sur cet accident industriel et a considéré que «sur les mesures immédiates il n’y a pas de sujet».

«Après, est-ce que sur la manière dont ça a été géré il faudrait retravailler, je pense que oui», a-t-elle dit, reconnaissant que «quand on se prend une pluie noire ça impressionne et ça pose question».

Il faut selon elle travailler sur «la gestion à plus long terme» des «pollutions diffuses» engendrées par de tels événements et «regarder les outils» dont on dispose pour évaluer l’impact sur la qualité de l’air, de l’eau, des sols et des produits agricoles. «La méthodologie est perfectible».

«Sur les risques technologiques on est en retard sur l’association des populations», a-t-elle ajouté: «pourquoi des analyses ne seraient-elles pas menées par des associations indépendantes ou d’autres organismes publics pour que tout le monde ait le sentiment d’être partie prenante?», a-t-elle proposé.