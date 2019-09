Le best of foot local: ils n’ont joué que 3 minutes, baston entre coéquipiers, remontada top chrono

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions qui valent le détour.

+ Tout le foot amateur wallon en vidéo

1. Trois minutes et c’est tout

Trois minutes: c’est ce que l’on a réussi à jouer samedi soir sur le terrain synthétique de Stavelot, où l’équipe B recevait Jalhay (P4G liégeoise). Ensuite? Eh bien les éclairages ont pété. Un premier match de la saison «en nocturne» qui aura certainement marqué les esprits…

+ Les résumés de P4G liégeoise

2. Un petit solo qui fait du bien

Les Walhérois (D2 Amateurs) n’avaient pas encore inscrit un but «de plein jeu» en cinq sorties. Ils en ont mis trois en un match, dont un superbe petit numéro signé Bernier qui s’est ainsi promené dans la défense adverse. Vainqueur 3-2 de Acren, Onhaye semble enfin lancé dans son championnat.

+ VIDÉO | Onhaye – Acren : Bernier tout seul dans la défense, Lambi sur un coup de tête

3. Petite baston entre amis

Quand deux joueurs en viennent aux mains, l’arbitre se voit obligé de les expulser tous les deux. Même quand il s’agit de coéquipiers! Mais quelle mouche a donc piqué Adrien Carlozzi et Nicolas Henrot? Les deux Amaytois ont ainsi été renvoyés aux vestiaires alors que le score était de 1-1, laissant à neuf leurs coéquipiers. Pas très classe, tout ça…

+ Amay sauve 1 point à neuf !

4. Du gaspillage

Du côté de Warcoing, on tâchera d’oublier au plus vite cette journée de P1 hennuyère face à Monceau (0-3). Non seulement l’équipe a été sèchement battue, mais en plus elle s’est montrée incapable d’inscrire le moindre but, et ce malgré deux pénaltys reçus à 0-1.

+ VIDÉO | Warcoing – Monceau : 2 penalties ? Même pas peur !

5. Une claque, deux buts… et un toucher intime

En D2 Amateurs, Givry a pris ses premiers points. C’était dimanche face à Durbuy (2-0). Mais cela ne s’est pas fait sans mal. Et l’homme du match est évidemment Jonathan Schinckus. Après avoir forgé l’exclusion de son vis-à-vis non (sans compter sur la bienveillance du corps arbitral à son égard qui a omis de sanctionner un toucher de parties intimes), le flanc reconverti en avant-centre a inscrit le premier but avant de forcer le second.

+ Schinckus dans tous les coups + Jeux de mains…

6. Exclu pour un «merci»

Bizarre ce qui s’est passé à Lonzen, dimanche, face à Baelen (P3D liégeoise). Alors que la rencontre était sur le point de se terminer, Robin Schins, le joueur local, a reçu une carte jaune pour avoir dit «merci» à l’arbitre. Un remerciement jugé comme de l’insolence par l’homme en noir. Du coup, voilà Robin suspendu pour le week-end prochain: c’était son second bristol jaune de l’après-midi…

+ Les résumés de P3D liégeoise

7. Quelle remontada!

Ils n’ont pas gagné, mais c’est tout comme. Menés encore 3-0 à l’entame des dix dernières minutes, les joueurs de Ster (P1 liégeoise) ont réussi à revenir à égalité avec Aubel juste avant le coup de sifflet final. De 3-0 à 3-3 en 8 minutes, voilà une sacré perf’pour les Sterlains.

+ VIDÉO | Aubel – Ster : 3 buts dans les 8 dernières minutes… Quelle remontada !

8. Une frappe enroulée pour répondre au lob astucieux.

En P2A hennuyère, les spectateurs ont pu se régaler lors de la rencontre opposant Ere à Wiers. Si le score a vu les deux équipes se quitter bons amis (2-2), la rencontre a offert deux beaux buts: au lob de Defroyennes, Fidalgo a répondu d’une belle frappe enroulée.

+ VIDÉO | Etoilés Ere – Wiers : L’enroulée de Fidalgo répond au lob de Defroyennes

9. Accueil «scandaleux»

Au-delà de la défaite, c’est l’accueil qu’Ophain retiendra de son déplacement à Ixelles. Des vestiaires trop petits, un terrain non disponible avant le coup d’envoi, un échauffement sur un terrain de hockey… Autant dire que Frédéric Balan, le T1 ophlinois, a très peu goûté la réception en banlieue bruxelloise.

+ VIDÉO | Ixelles – Ophain : Les Ophinois « scandaleusement » accueillis

10. 48 buts, rien que ça

Quarante-huit buts inscrits en sept rencontres. Pas mal, n’est-ce pas? C’est en tout cas le nombre de buts inscrits lors de la journée de ce week-end dans une série où les cadors se sont régalés. Jugez plutôt: 6-0, 8-2, 4-0, 8-0, 2-6 et 1-5, sans oublier un «petit» 3-3 pour ponctuer tout ça! On vous laisse découvrir de quelle série il s’agit en cliquant sur le lien ci-dessous…

+ Les cadors empilent les buts sans pitié