Yara a rencontré les riverains pour le renouvellement de son permis unique (2)

La direction de l'entreprise chimique Yara à Tertre, près de Saint-Ghislain, a rencontré lundi les riverains de l'usine pour leur présenter son avant-projet de renouvellement de permis unique. Le permis d'exploitation actuel arrive à échéance en fin 2020.

La direction a rencontré les riverains du site de l'entreprise lundi pour leur présenter l'avant-projet de renouvellement de permis unique, dans le cadre de la procédure légale de demande de permis.

Yara Tertre fabrique essentiellement des engrais azotés destinés, notamment, aux secteurs agroalimentaire, chimique, électronique, médical et de la construction. L'entreprise a été rachetée par le groupe norvégien Yara en 2009 et elle compte actuellement 270 travailleurs et une centaine de sous-traitants.

Les riverains ont jusqu'au 15 octobre pour s'exprimer par écrit sur l'avant-projet au Collège communal de Saint-Ghislain avec copie à Yara.

L'avant-projet de renouvellement de permis unique comprend 3 volets: le renouvellement des activités, la construction et l'exploitation d'une nouvelle station de déminéralisation des eaux et l'enterrement d'une conduite d'ammoniac liquide, ce qui devrait réduire les nuisances dont se plaignent des riverains. "Ce type de demande de permis, de classe 1, nécessite une Etude des Incidences sur l'Environnement (EIE)", a-t-on indiqué chez Yara. "Cette étude sera menée par Sertius, bureau d'études indépendant, agréé par la Région wallonne."

La direction de Yara a par ailleurs indiqué que ses produits sont développés "dans le respect des normes de sécurité les plus strictes et les plus respectueuses de l'environnement." La manipulation de certains produits, notamment de l'acide nitrique et de l'ammoniac, classe l'usine de Tertre en tant que site Seveso, ce qui implique des obligations spécifiques et des contrôles périodiques systématiques.

La direction a encore précisé que l'entreprise investit annuellement en moyenne 25 millions d'euros dans ses unités de production pour la sécurité et l'environnement.