Fin de collaboration entre Unia et la Flandre: «Pour rassurer les électeurs séduits par l’extrême droite» selon Unia

La Flandre va mettre fin à sa collaboration avec Unia, le centre interfédéral pour l’égalité de schances. Une décision qui ne surprend pas Unia mais qui aura des conséquences.

Le futur gouvernement flamand a annoncé lundi sa volonté de mettre fin à sa collaboration avec Unia, le centre interfédéral pour l’égalité des chances.

«À aucun moment, nous n’avons été sollicités, ni impliqués dans cette décision, mais nous ne sommes pas surpris. Nous savions que nous étions dans le collimateur. C’est un choix politique, symbolique, pour rassurer les électeurs», nombreux à avoir plébiscité l’extrême droite lors des dernières élections en Flandre, a réagi le porte-parole d’Unia, Lode Nolf.

La mission d’Unia est déterminée par un accord de coopération entre l’État fédéral, les Régions et les Communautés. Pour en respecter les termes, «le retrait doit être signifié six mois à l’avance. Or nous n’avons encore rien reçu. Nous avons appris la nouvelle par la presse», assure Lode Nolf.

Des conséquences financières pour Unia

Le centre interfédéral ne se dit toutefois pas surpris. «Nous étions dans le viseur parce que nous gênons. Nous avons développé une expertise dans la lutte contre le racisme et les discriminations, nous sommes la preuve qu’une institution interfédérale fonctionne et agissons de manière indépendante. Ça dérange», estime son porte-parole.

La décision du gouvernement flamand aura des conséquences financières pour le centre, qui tire environ 10% de son financement de la Flandre. «Nous allons perdre 800.000 euros, ce qui aura certainement des répercussions sur le personnel. Plusieurs services seront touchés», prévoit Lode Nolf, même si «pour l’instant nous ne savons encore rien», tempère-t-il.

Le futur gouvernement flamand a annoncé son intention de créer son propre centre de l’égalité des chances, «une initiative qui va complexifier les choses pour les citoyens puisqu’Unia restera compétent en Flandre pour les matières fédérales», affirme encore Lode Nolf, qui s’interroge sur «la plus-value d’une telle scission alors qu’Unia a déjà une expertise fédérale, régionale et communautaire».

Les tensions ont été régulières sous la dernière législature entre la N-VA et Unia. En février 2017, fraîchement nommée secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Zuhal Demir s’en était prise au centre, estimant qu’il s’occupait trop de choses peu importantes comme la polémique sur le Père Fouettard tandis que sa collègue flamande des Affaires intérieures, Liesbeth Homans, émettait des doutes sur sa neutralité et son objectivité. Les deux administrateurs N-VA d’Unia avaient quant à eux plaidé pour une scission de l’institution car, à leurs yeux, ce sont surtout les francophones qui y posent des problèmes.