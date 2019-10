Ils vont marcher contre la pauvreté, à Tournai, le jeudi 17 octobre

Initialement programmée le 22 juin dernier, la marche contre la pauvreté aura finalement lieu le 17 octobre prochain à Tournai.

Le projet d’organiser une marche contre la pauvreté dans la cité des Cinq clochers avait été lancée pour le mois de juin dernier par Kevin Martens sur le groupe (Facebook) dont il est administrateur: «Solidarités Tournai». Kevin Martens est à l’origine de l’initiative. Il avait déjà fait imprimer des flyers en juin mais la date a du être revue. EdA

Elle devait en principe se tenir le 22 juin et des folders reprenant cette date avaient déjà été imprimés. Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, avait toutefois interdit aux organisateurs la tenue de cette manifestation à la date annoncée car elle coïncidait à celle des fêtes de la musique et les effectifs policiers se voulaient alors insuffisants que pour assurer simultanément la sécurité des deux événements. Le premier magistrat de la commune avait adressé un courrier à l’organisateur lui demandant de choisir une autre date pour la mise sur pied de cette marche dont le principe en lui-même n’était pas remis en cause par l’autorité.

Cette fois, les choses ont été effectuées dans les règles et une nouvelle date a été fixée - en accord avec les forces de l’ordre - au jeudi 17 octobre prochain.

Entre-temps, l’organisateur a été rejoint par d’autres bénévoles - dont Tony Roupin et Yvan Boulant - qui l’ont assuré de leur soutien

Plusieurs associations, actives dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, ont également répondu à l’appel des responsables. L’information a d’ailleurs été très largement relayée sur plusieurs groupes actifs sur les réseaux sociaux.

On ignore le nombre exact de personnes qui marcheront le 17 octobre mais plus de 1 300 participants potentiels avaient déjà marqué de l’intérêt lors du premier appel lancé sur le groupe «Solidarités Tournai» qui compte un peu plus de 17 000 followers.

Concrètement, le rassemblement est prévu (et autorisé) le jeudi 17 octobre, dès 15 h, sur la place Crombez et le départ de la marche sera donné à 17 h précises.

Le cortège se dirigera vers l’hôtel de ville où un cahier de revendications pour plus de justice et d’égalité sociales sera déposé à l’intention des autorités.

Au préalable, une halte est également prévue sur la Grand-place où se tiendra une action symbolique au cours de laquelle tout un chacun pourra venir inscrire sur un panneau géant, ses idées et/ou projets en matière de lutte contre la pauvreté.

Le cortège reviendra à son point de départ aux environs de 19 h 30, heure prévue pour la dislocation de la manifestation.

Une page Facebook a été créée pour l’événement. À découvrir en cliquant ici.

Pas facile de donner des chiffres De l’aveu même des associations contactées par nos soins, il est difficile de donner un chiffre global représentant concrètement le nombre de personnes vivant dans la précarité ou la pauvreté à Tournai. Car ces réalités prennent des formes bien différentes selon que l’on s’intéresse plus spécifiquement aux SDF, ou aux personnes émargeant au CPAS, ou encore celles qui fréquentent les épiceries sociales... On trouve toutefois certaines données sur le site de l’IWEPS (l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) sur lequel on peut lire ce constat affligeant: «En Wallonie, plus d’un habitant sur quatre (26,2%) vit dans un ménage en situation de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale.»

www.iweps.be