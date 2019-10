EuroMillions: il n’y a jamais eu autant de tirages sans que le jackpot ne tombe

Ce mardi, l’EuroMillions remet une nouvelle fois en jeu sa cagnotte record de 190 millions d’euros. Cela fait désormais 20 tirages que personne n’a remporté le jackpot. Un record.

Et vous, que feriez-vous avec le jackpot de l’EuroMillions? Cette question, des millions de joueurs ont eu l’occasion de se la poser des dizaines de fois depuis plusieurs semaines. Cela fait en effet 20 tirages d’affilée que le gros lot n’est pas tombé. C’est tout simplement le record depuis la création du jeu.

Le dernier grand chanceux du jeu de tirage a remporté le jackpot de 107 millions d’euros le 19 juillet dernier. Depuis, aucun joueur n’a réussi à trouver les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles, soit 20 tirages.

C’est notamment cela qui a fait grandir la cagnotte jusqu’à ce montant record de 190 millions d’euros, le plafond du jeu, on n’ira pas plus haut.

Le précédent record date de l’année dernière: entre le 2 janvier 2018 et le 20 février 2018, personne n’avait remporté le jackpot durant 15 tirages consécutifs. Entre le 14 avril 2017 et le 30 mai 2017, on avait également attendu un grand gagnant pendant 14 tirages. Il faut ensuite remonter en 2011 et 2012 pour trouver d’autres traces de 14 tirages d’affilée sans gagnant au rang 1.

Quelqu’un décrochera-t-il enfin les 190 millions ce mardi? Réponse en fin de soirée.