Jean-Claude Servais est un ours bien léché

Le dessinateur gaumais a présenté hier, à Orval, quinze jours avant sa sortie, son nouvel album intitulé "Le fils de l'ours". Une histoire qui se passe au Moyen âge et au XVIIIe siècle dans les Vosges et un peu en Alsace.

Allors qu'il planche déjà sur son nouvel album à paraître dans un an et où il sera question de loups, Jean-Claude Servais vient de signer un bel album de 66 pages couleurs où il est question de légendes vosgiennes et alsaciennes sur les ours. On redécouvre le Servais de ses débuts et c'est une bonne chose. On ne regrettera donc pas la pause qu'il a faite dans son cheminement vers Compostelle, une série qu'il a mise entre parenthèses encore pour deux ans au moins.

Le dessinateur-scénariste sera en dédicace au salon du livre d'Etalle le 13 octobre prochain.