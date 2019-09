PHOTOS | L’ultime adieu à Jacques Chirac

La France a adressé ce lundi un ultime adieu à son ancien président Jacques Chirac.

Drapé de bleu-blanc-rouge, le cercueil de Jacques Chirac, décédé jeudi à l’âge de 86 ans, a remonté la nef de l’église parisienne Saint-Sulpice, sous les yeux de près de 2000 invités. A l’entrée, la foule massée sur le parvis a applaudi l’entrée du corps dans l’église.

L’édifice était comble, avec 80 personnalités étrangères. Outre Vladimir Poutine, ses homologues italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso, les Premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban étaient présents, ainsi que l’ex-président des États-Unis, Bill Clinton, le roi Abdallah de Jordanie et l’émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani. Le conseiller fédéral Guy Parmelin représentait la Suisse.

Cette journée était décrétée journée de deuil national en France, avec minute de silence dans les administrations et les écoles, honneurs funèbres militaires.

A l’annonce du décès jeudi de Jacques Chirac, malade depuis plusieurs années, nombre de personnalités dans le monde avaient tenu à honorer la mémoire de cet habitué de la politique française, maire de Paris pendant 18 ans, plusieurs fois Premier ministre, président de la République de 1995 à 2007.

Avec Hollande, Sarkozy et Giscard d’Estaing

Après une cérémonie réservée à la famille, les honneurs militaires ont été rendus lundi matin à Jacques Chirac aux Invalides à Paris. Les Français, eux, lui ont rendu un dernier hommage sur le trajet du convoi funéraire jusqu’à l’église Saint-Sulpice.

A l’église Saint-Sulpice, le service solennel s’est déroulé en présence, côté français, des anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d’Estaing. La classe politique française était largement représentée. Mais la cheffe de l’extrême droite Marine Le Pen, dont le père avait fait de Jacques Chirac un «ennemi», a renoncé à s’y rendre après les réserves de la famille Chirac sur sa présence. Jacques Chirac, au fil d’évolutions politiques parfois sinueuses, a toujours affiché un rejet intransigeant de l’extrême droite.

Selon le souhait de son épouse, il sera inhumé au cimetière parisien du Montparnasse dans le caveau où repose leur fille aînée Laurence, décédée en 2016.