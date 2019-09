Eden Hazard: «Quand je vais commencer à marquer, à être décisif, ça va s’enchaîner»

Le Club Bruges défiera ce mardi le Real Madrid au stade Santiago Bernabeu pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Un Real Madrid où la recrue phare du mercato, Eden Hazard, tarde à faire la différence.

Eden Hazard n’a pas connu les débuts dont il rêvait avec le Real. Une blessure à la cuisse a retardé son premier match officiel et lors des quatre matchs qu’il a joués, il n’a pas encore réussi à être décisif. Ses prestations ont engendré certaines critiques. «Les gens attendent beaucoup de moi, moi aussi d’ailleurs. Je pense que personnellement on peut faire beaucoup mieux», a reconnu Hazard. «A moi de faire mieux à l’entraînement, en match. Les critiques sont là, c’est normal. Je pense qu’à force de travailler tous les jours, on va faire quelque chose de grand cette année. On a une bonne équipe, tout n’est pas parfait, mais il y a de bonnes choses, on est premier en Liga, on a juste perdu le premier match à Paris. Ma blessure est derrière moi et je vais donner le meilleur de moi-même dans les prochains matchs. Les gens ont vu ce que j’ai fait à Chelsea, à Lille et avec la Belgique, à moi d’élever mon niveau de jeu pour que les fans soient heureux.»

Eden Hazard ne s’inquiète pas pour ce début de saison plus difficile que prévu. «Je me sens à 100%, ce qui me manque c’est être décisif. Quand je vais commencer à marquer, à être décisif, ça va s’enchaîner. Il me manque un bon match, un but, un assist, quelque chose pour lancer ma saison. C’est une question de confiance. Quand on est en confiance, on essaye des choses, même le coach m’a dit ‘essaye, provoque, fais ce que tu sais faire’. A moi à prendre des initiatives et une fois que je ferai la différence, je ferai encore plus la différence.»

Lourdement battu par le Paris Saint-Germain (3-0) lors de la première journée, le Real Madrid n’aura pas le droit à l’erreur contre le Club mardi. «Bruges est une bonne équipe, ils sont premiers du championnat, ils font du bon travail, ils ont des joueurs de très haut niveau, comme Hans Vanaken. Juste le fait de prendre Simon Mignolet dans une équipe, ça veut dire que ce sera dur de marquer. Pour moi Belge, c’est important de gagner le match, j’ai joué avec certains joueurs. C’est une belle équipe, il ne faut pas croire que ce sera un match facile. Mais si on joue tous ensemble à 100% je pense qu’on va gagner le match.»