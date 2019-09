Les cartes MOBIB Basic distribuées par les nouveaux automates STIB

La STIB remplace ses distributeurs automatiques. La nouvelle version permet d’acheter des cartes MOBIB Basic. Les 403 automates actuels seront remplacés d’ici fin 2021.

Voilà qui va faciliter la vie de milliers de touristes et voyageurs d’un jour: la STIB installe de nouveaux automates qui distribuent les cartes magnétiques MOBIB Basic. Ces cartes sont destinées à remplacer à terme l’usage des tickets en papier.

«En dehors de leur look plus moderne, ces nouveaux automates GO offrent une nouvelle interface de vente , plus facile et plus intuitive, avec notamment un écran tactile qui vient remplacer l’utilisation de la molette», explique la STIB.

Ces distributeurs présentent deux versions. La version «full» offre des services similaires aux automates actuels, soit recharger une carte MOBIB (Basic ou nominative) et acheter des tickets sans contact. Le paiement s’y fait en liquide ou par carte. Nouveauté donc: cette version «full» délivre la MOBIB Basic. Auparavant, celle-ci n’était délivrée que dans les kiosques et boutiques de la STIB ou via internet.

Les nouveaux automates STIB proposeront les cartes MOBIB Basic. STIB Une version plus «light» du nouveau distributeur permet par ailleurs de recharger les cartes MOBIB tout en ne payant que par carte bancaire.

Une phase test

Les 10 premiers de ces nouveaux distributeurs automatiques seront implantés d’ici fin 2019 dans les stations Gare Centrale, Parc et Schuman ainsi qu’en surface près de la Gare du Midi. Ensuite, si les retours des utilisateurs sont convaincants, une deuxième phase d’installation est prévue vers mars 2020. «Celle-ci tiendra compte des remontées des utilisateurs. De plus, l’interface graphique aura été développée et intégrera la possibilité d’acheter des tickets événementiels (dit “ Event Pass ”)», annonce la STIB.

D’ici fin 2021, la STIB remplacera ses 403 automates de vente GO actuels. Un tiers seront des versions «light», le reste des versions «full».