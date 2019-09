Au Japon, Novak Djokovic s’essaie au sumo

Novak Djokovic a un physique idéal pour le tennis, mais il a reconnu qu’il lui manquait «quelques kilos» pour le sumo en s’essayant ce lundi au sport traditionnel japonais quelques heures avant de faire son entrée au tournoi ATP de Tokyo.

«Je ne me sens pas très en forme» pour le sumo, a plaisanté le longiligne numéro un mondial dans une interview diffusée sur le site de l’ATP.

Des photos le montrent aux côtés de deux sumotori, et tentant de toutes ses forces de déséquilibrer l’un d’entre eux. Sans succès.

Thank you Tokyo for honoring me with the experience of your sacred sumo sport 🙏🏼😃🤼??? #NovakGoesSumo https://t.co/ZfyDVCcXmT pic.twitter.com/WBVqar0kS2