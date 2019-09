Le ministre de l'Intérieur allemand annonce plus de contrôles aléatoires aux frontières

(Belga) Le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer a annoncé dimanche son intention d'augmenter les contrôles aléatoires aux frontières allemandes, rapporte l'agence de presse dpa.

"La sécurité commence à la frontière", a déclaré dimanche soir le politicien conservateur. Il a ajouté dans un message posté sur Twitter qu'il s'agissait d'une étape pour "mieux lutter contres les mouvements secondaires", en référence aux migrants de pays non européens qui voyagent vers l'Allemagne depuis d'autres pays. Des "coups de filet intensifs" seront aussi entrepris. Ces contrôles aléatoires ou coups de filet sont des fouilles menées par la police sans cause ou suspicion spécifique. La déclaration du ministre détaille qu'en plus des accords déjà en vigueur avec l'Autriche, il a été ordonné à la police fédérale allemande d'intensifier les contrôles aléatoires à toutes les autres frontières. "Nous allons garder un oeil sur toutes les frontières du pays", stipule le ministre. M. Seehofer a récemment annoncé que l'Allemagne allait à nouveau étendre de six mois ses contrôles frontaliers à la frontière autrichienne,longue de 800km et comptant 12 points de passage. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a indiqué que bon nombre de "franchissements illégaux des frontières sont encore détectés". Les frontières terrestres allemandes, partagées avec la Belgique entre autres, sont longues de 3.700 kilomètres. (Belga)