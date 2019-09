VIDÉO | Emma Meesseman et les Washington Mystics mènent en finale face à Connecticut

Washington Mystics mène 1 à 0 en finale du championnat professionnel nord-américain de basket (WNBA), grâce à sa victoire sur Connecticut Sun 95 à 86 (mi-temps: 55-46) dimanche à l’Entertainment and Sports Arena de Washington devant 4.200 spectateurs.

Emma Meesseman a joué 22 minutes pour inscrire 11 points (5/9 à 2 pts, 1/2 aux lancers) avec aussi 1 rebond, 1 assist, 1 interception, deux pertes de balle et deux fautes personnelles sur sa ligne de stats. L’autre internationale belge de Washington, Kim Mestdagh n’est pas montée au jeu. MVP, meilleure joueuse de la WNBA, l’Américaine Elena Delle Donne a réussi un double-double (22 points-10 rebonds) et délivré 5 assists du côté de Washington.

La meilleure marqueuse du côté de Connecticut a été l’Américaine Courtney Williams dimanche avec 26 unités au compteur.

Les deux franchises sont à la recherche de leur premier titre WNBA. La deuxième manche de cette finale aux meilleurs des cinq matches se jouera mardi à Washington.

Washington Mystics avait été finaliste l’été dernier (battu 3-0 par Seattle) pour la première fois, sans Emma Messeman qui avait privilégié la Coupe du monde à Tenerife où la Belgique a pris la 4e place.

Watch @De11eDonne and @iamArielAtkins drop 28 PTS in the first half for the @WashMystics! 💥🙌#WNBAFinals pic.twitter.com/dBpDo2XIkl