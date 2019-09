Allyson Felix dépasse Usain Bolt avec une 12e médaille d’or

Titrée avec les États-Unis dans le relais mixte 4x400m dimanche à Doha, Allyson Felix décroche la 12e médaille d’or de sa carrière dans un championnat du monde dépassant ainsi le Jamaïquain Usain Bolt, en or à 11 reprises.

L’Américaine, 33 ans, a conquis trois titres mondiaux sur 200m, un sur le 400m, trois avec le relais 4X100m, quatre avec le relais 4X400m et un, dimanche, avec le relais mixte 4X400m. Allyson Felix avait entamé sa moisson en 2003 et ajoute aussi une 17e médaille mondiale à son palmarès.

3:09.34

World record

World champions



Pretty good day in the office for @usatf's mixed 4x400m@Wil_WL3@allysonfelix@courtneyokolo@MCJR__

👏

#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/ljt1u4oiyK