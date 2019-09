La Russe Sidorova championne du monde à la perche, 4e titre pour Taylor au triple saut

La Russe Anzhelika Sidorova a été sacrée championne du monde du saut à la perche, dimanche à Doha au Qatar, en passant 4m95, nouveau record personnel et meilleure performance mondiale de l’année.

Championne d’Europe à Zurich en 2014, Sidorova, 28 ans, a devancé l’Américaine Sandi Morris (4m90) et la Grecque Katerina Stefanidi, tenante du titre et championne olympique, troisième à 4m85.

Fanny Smets n’avait pu se qualifier pour la finale avec une barre franchie à 4m50 (20e).

Quatrième titre pour Taylor

Christian Taylor a conquis dimanche à Doha son quatrième titre de champion du monde au triple saut. L’Américain a réussi un bond à 17m92 pour devancer son compatriote Will Claye (17m74).

La médaille de bronze est revenue à l’athlète du Burundi Hugues Fabrice Zango (17m66).

