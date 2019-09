Des milliers de ménages privés d’électricité à Grez-Doiceau, Beauvechain

Un important incendie est survenu dimanche soir dans une cabine à haute tension, provoquant une interruption de la distribution électrique dans plusieurs milliers d’habitations de Grez-Doiceau, Beauvechain et Chaumont-Gistoux, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Une partie des ménages concernés sont à nouveau réapprovisionnés, a indiqué vers 21h45 un porte-parole de l’opérateur brabançon des réseaux de gaz et d’électricité (ORES).

Une explosion s’est produite, dimanche peu avant 20h00, dans une grosse cabine électrique située le long de la chaussée de Wavre, dans le parc industriel de Grez-Doiceau. Un incendie s’en est suivi. Une panne de courant a dès lors été constatée dans toute la commune de Grez-Doiceau ainsi que dans une partie des entités de Beauvechain et Chaumont-Gistoux.

Les pompiers brabançons se trouvaient toujours sur les lieux de l’incident peu avant 21h30. L’origine du sinistre n’a pas encore été déterminée. Les équipes d’ORES se sont déployées en vue de rétablir au plus vite la distribution électrique. «Certains villages pourront être réalimentés via d’autres circuits, mais pas tous. Si les travaux au niveau de la cabine endommagée ne sont pas réalisables dans l’immédiat, nous acheminerons des groupes électrogènes. Il est encore impossible de déterminer quand la situation sera complètement rétablie», précise un porte-parole de l’opérateur des réseaux de gaz et d’électricité, ajoutant que la distribution d’électricité a été rétablie dans les zones périphériques.