P3: Croisière dinantaise et partage dans le derby éghezéen

Le point sur les 3 séries de troisième provinciale namuroise.

P3A: Dinant en balade, un leader invaincu

Hormis le partage de la deuxième journée à Ohey, Gesves, le leader, n'a pas connu le moindre faux-pas. Invaincue, l'équipe a poursuivi sur sa lancée ce dimanche en s'imposant 2-1 face à Molignée B.

Derrière Gesves, les écarts se resserrent après la défaite 2-4 du Condrusien B (2e avec 15pts) contre Andoy-Wierde (3e avec 14pts). Le trio de tête sent également très fort le souffle de Dinant dans son coup. En balade chez eux, ils n'ont fait qu'une bouchée d'Éprave (6-1). Les Dinantais n'ont plus qu'un point de retard sur le podium.

En bas du tableau, Schaltin B et Rochefort B n'ont pas réussi à se départager (2-2), de même que Han-sur-Lesse qui recevait Houyet (2-2). Ailleurs, on notait les succès de Miécret contre Faulx (5-2), d'Assesse contre Ohey (4-2) et de Lustin contre Bièvre (3-1).

P3B: Sauvenière et Leuze puissance 4

Grâce à leurs quatre buts, Leuze et Sauvenière ont conservé leur place sur la plus haute marche du podium. Face à Jambes B pour Leuze (4-1), face à Wépion B pour Sauvenière (4-0), et dans l'attente de voir Éghezée jouer son 7e match, les deux formations occupent désormais seules la tête du classement. De son côté précisément, Éghezée a partagé dans le derby communal face à Saint-Germain (2-2). Les hommes de Jérôme Fiévet se retrouvent ainsi à 2 points du co-leadership (mais, comme déjà évoqué, avec un match de moins).

Quatre, c'était décidément le nombre moyen de goals à inscrire pour espérer décrocher la victoire en série B. Le FCO Namur B s'impose à Temploux 3-4 tandis que Petit-Waret a pris le dessus sur Grand-Leez B par 2 buts à 4. Quant à Taviers et Arquet B, c'est même avec plus de 4 buts au compteur qu'ils empochent l'enjeu: 5-3 pour Taviers contre Rhisnes B et 6-3 pour Arquet B face à Fernelmont B.

P3C: Moustier prend ses aises, Thy déroule

Moustier vient de franchir le cap de 7. 7 victoires en 7 matches avec ce nouveau succès signé 7-1 face à l'UR Namur B. Non contents de ces statistiques parfaites, les Zèbres sont en plus la meilleure attaque (24 buts marqués) et la meilleure défense (4 buts encaissés) de P3C. Pas mal comme début de saison...

Derrière le leader, Thy-le-Château B et Bioul tentent de suivre le rythme. Thy n'a pas eu de mal à se défaire de Flavion B (1-6), Bioul a assuré à Gimnée-Mazée (0-3). Au classement, Tarcienne s'intercale entre ces deux formations et le leader Moustier. Mais, ce dimanche, ce sont les Tarciennois qui ont craqué parmi les membres du podium. Face à Ligny B, ils ont partagé 1-1.

À Somzée, à la défaite du jour (1-0 à Walcourt) s'est ajoutée la perte de Yoris Dooms, sorti prématurément et opéré d'une fracture de la malléole et du tibia. Les autres rencontres ont été gagnées à l'extérieur: Denée à Philippeville (1-2), Couvin B à Biesme B (1-4) et Pesche B à Surice B (2-5).

+ À lire dans L’Avenir de ce lundi 30 septembre 2019, sur tablette, smartphone ou PC.