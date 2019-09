P2: Malonne, Flavion et Meux B en patrons?

Les leaders ont perdu en P2A comme en P2B. Tout profit pour leurs poursuivants, qui étaient dans certains cas l'adversaire du jour...

P2A: Malonne sans pitié pour Anhée, Flavion écrasant à Évelette

C'était le choc au sommet en P2A: le leader Anhée se déplaçait à Malonne, troisième avant la rencontre. Si les Malonnois ont pris l'ascendant sur le futur ex-premier, ils ont en plus ajouté le score à la bonne opération: 4-0, un leader qui chute et une deuxième place de prise... Mais la bonne opération n'est pas que malonnoise: Flavion, en s'imposant 1-6 à Évelette, tire également profit de la défaite d'Anhée pour prendre le leadership en série A. L'autre bon résultat à l'approche du podium est signé Gedinne. En gagnant face à Pondrôme (3-1), les Mauves reviennent à un point du duo Malonne-Anhée.

En s'imposant à la maison contre Haversin, Beauraing B conclut non seulement le 100% des équipes premières du club ce week-end après la victoire de Beauraing A à Andenne, mais il revient par la même occasion à hauteur de son adversaire du jour. Dans le derby du sud de la province, pas de vainqueur entre Dion et Surice (3-3).

Les trois autres victoires ont été actées par 4 buts: Morialmé à Lisogne-Thynes (2-4), Jambes face à Petigny-Frasnes (4-1) et Havelange contre Vencimont (4-2).

P2B: Ligny craque, Meux B prend les commandes

Entre la meilleure défense et la meilleure attaque de P2B, c'est l'offensif qui a pris le dessus. À Arquet, Meux B s'est imposé 0-2, de quoi prendre la tête de la série puisque, dans le même temps, Ligny a été tenu en échec par Aische B (1-2). Le FCO Namur complète le podium. Les Olympiens ont été victorieux chez eux face à Achêne (2-1).

Mêmes scores entre Floreffe et Sart-Bernard (2-1) ainsi qu'entre Tamines B et Gembloux (1-2). Pour ce qui est des autres rencontres, il n'y pas eu plus de différence au marquoir que lors des trois précédents matches: 3 partages, à chaque fois sur le score final de 1-1, entre Auvelais et Bossière, entre Flawinne et Loyers B, et entre Naninne et Schaltin.

