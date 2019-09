Bahrain Merida met fin au contrat de Rohan Dennis, vainqueur du chrono aux Mondiaux

L’équipe Bahrain Merida a annoncé dimanche, peu après la fin des Mondiaux du cyclisme, avoir mis un terme au contrat de l’Australien Rohan Dennis.

«L’équipe a mis un terme au contrat qui le lie à M. Dennis le 13 septembre», a indiqué la formation du WorldTour dans un bref communiqué. «Cette résiliation n’avait pas encore été rendue publique pour permettre à M. Dennis de se préparer en toute quiétude aux Mondiaux 2019 sur route. M. Dennis a renvoyé la résiliation au Collège arbitral de l’Union cycliste internationale. Dans ce contexte, aucun autre commentaire ne sera formulé pour le moment.»

Tenant du titre, Dennis a remporté le chrono des Mondiaux mercredi devant Remco Evenepoel. Il avait roulé sur un vélo BMC noir et non un Merida, fournisseur et sponsor de son équipe. Il n’avait toutefois pas voulu confirmer la marque en conférence de presse, précisant qu’il «disposait d’un vélo de la fédération australienne». Dennis avait abandonné durant la 12e étape du Tour de France à la surprise générale, sans donner d’explication.