IMAGES | Le Danois Mads Pedersen remporte des Mondiaux de cyclisme dantesques

La réaction de Philippe Gilbert

«Je ne comprends toujours pas», a déclaré Gilbert. «Soudain, je me suis retrouvé par terre. Je roulais devant, nous allions effectuer le circuit local pour la première fois. Je n’ai touché personne, mais tout à coup, je suis parti vers la droite, j’ai perdu l’équilibre et j’étais allongé par terre. Je n’avais plus le contrôle, il y avait quelque chose qui n’allait pas avec mon vélo. Quand je suis repassé un tour plus tard, je n’ai pas vu sur quoi j’aurais pu rouler. C’est dommage. Malheureusement, j’ai emmené d’autres coureurs dans cette chute.»