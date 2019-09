Plus de 1.500 participants à une marche pour les réfugiés à Louvain

Plus de 1.500 personnes ont pris part dimanche matin à la quatrième édition de la marche de 40 km en faveur des réfugiés, organisée à Louvain par l’association flamande Vluchtelingenwerk Vlaanderen, a indiqué son directeur Rein Antonissen.

«Ce record constitue un signal important adressé au prochain gouvernement flamand», dont les négociateurs N-VA, CD&V et Open Vld planchaient toujours dimanche matin sur un accord de coalition. «Il faut investir dans l’éducation et le logement de ceux qui ont dû fuir leur pays, et ainsi supprimer les obstacles à leur intégration», a estimé M. Antonissen.

Des personnalités comme Dries Mertens, le groupe de musique Daan ou encore la championne de cross-country Imana Truyers étaient au rendez-vous.

L’initiative a également reçu le soutien du bougmestre sp.a de la ville, Mohamed Ridouani, qui a insisté, «en ces temps de polarisation et d’extrémismes», sur l’importance de la solidarité «envers des personnes qui ont un besoin urgent d’espoir».

Les participants, sponsorisés, ont récolté ensemble plus de 322.000 euros. Ces fonds seront reversés à des projets de soutien aux réfugiés, comme l’accompagnement à l’emploi par un tuteur ou le financement d’organisations d’aide aux réfugiés. Lors de l’édition précédente, 1.100 personnes avaient collecté 254.000 euros.

Ensemble, les marcheurs de la Refugee Walk de Louvain ont parcouru environ 60.000 km, un chiffre que Vluchtelingenwerk Vlaanderen transmettra au Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Ce dernier espère atteindre les deux milliards de kilomètres afin de représenter la distance parcourue chaque année dans le monde par les personnes réfugiées.