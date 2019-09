Mondiaux de cyclisme - Une équipe belge solide à l'assaut d'un maillot arc-en-ciel dans le Yorkshire

(Belga) La course sur route en ligne des championnats du monde de cyclisme dimanche à partir de 9h40, heure belge, dans le Yorkshire fait rêver toute l'équipe belge. Alors qu'ils n'avaient pu jouer les premiers rôles l'an passé sur le parcours particulièrement corsé d'Innsbruck, où Alejandro Valverde avait émergé, les Belges peuvent en effet nourrir des ambitions cette année. L'arrivée est prévue peu avant 17 heures belges.

La course partira de Leeds pour finir à Harrogate Les 184 premiers kilomètres sont en ligne, avec trois ascensions. Les routes étroites, jamais très plates, et traversent le parc nature de Yorshire Dales. Place ensuite au circuit final de 13,8 km à répéter sept fois. La Belgique s'aligne avec un bloc solide: deux leaders déclarés, Philippe Gilbert (champion du monde 2012) et Greg Van Avermaet (champion olympique en titre), entourés de cinq lieutenants, Dylan Teuns, Tim Wellens, Oliver Naesen, Yves Lampaert, Remco Evenepoel, et d'un homme à tout faire, Tim Declercq. Soit cinq coureurs qui sont leaders dans leur propre équipe, mais prêts à unir leur force pour l'équipe nationale. Deux données sont à prendre en compte dimanche: la longueur (280 km) et la météo. Le champion olympique, Greg Van Avermaet estime avoir ses chances au sprint même face à des coureurs comme Sagan ou van der Poel. Notons que la dernière ligne droit de 550 mètres est en légère montée, avec une pente de 7% durant les premiers 150 à 200 mètres, avant de s'aplatir vers la ligne d'arrivée. Le Néerlandais Van der Poel fait figure de favoris, d'autant plus après sa démonstration au Tour de Grande-Bretagne (trois étapes et le général). Triple champion du monde, le Slovaque Peter Sagan pointe toujours au rayon des favoris. Sagan est capable de s'imposer sur différents parcours et de surgir au dernier moment pour rafler la mise. Vainqueur du GP de Québec, l'Australien Michael Matthews a prouvé qu'il était en forme. Tout comme le Kazakh Alexey Lutsenko, lauréat de la Coppa Sabatini après un solo de 80 kilomètres et du Mémorial Marco Pantani deux jours plus tard. Le Français Julian Alaphilippe a confirmé en 2019 qu'il était l'un des meilleurs spécialistes des courses d'un jour en 2019, mais il est resté discret depuis son Tour de France étincelant. L'Italien Matteo Trentin, champion d'Europe 2018, est un autre sérieux prétendant. Sans oublier le champion du monde en titre, l'Espagnol Alejandro Valverde. (Belga)