D2-D3 Amateurs: Onhaye prend la mesure d'Acren, Tournai peut souffler, Jodoigne et Aische sur le fil

Malgré deux poteaux, Onhaye marque trois buts à Acren. Tournai respire après ses trois points contre Wavre. Huy et Sprimont, en manque de réalisme, perdent des plumes. Les Hutois se faisant surprendre à la 90e alors que Sprimont a été contraint au nul face à Habay. A 10, Aische gagne à Oppagne.

D2 Amateurs

Onhaye - Acren-Lessines 3-2

Buts: Pecqueur (0-1, 35e), Guiot (1-1, 56e), Bernier (2-1, 70e), Lambert (3-1, 72e), Garcia Gominguez (3-2, 77e)

Elle est belle cette victoire onhaytoise, elle aurait peut-être même été plus large, si les poteaux n’en avaient pas décidé autrement. Acren avait pris l’avantage sur un coup-franc de Pecqueur à la 35e mais après la pause, Onhaye fera la différence en un peu plus d’un quart d’heure avec des buts de Guiot, Bernier et Lambert. Et alors que Wauthy venait de taper le poteau, Garcia Dominguez réduisait l’écart. C’est encore le poteau qui empêchait Bernier de soulager ses couleurs, ceci étant dit, cela sera sans conséquence.

D3A Amateurs

Tournai - Wavre Sports 2-0

Buts: Petit (1-0, 47e), Marigard (2-0, 89e)

Victoire qui fait un bien fou au moral des Tournaisiens face à une équipe qui se situait juste devant eux et qui n’était pas au mieux (3 défaites de rang). Lancé en profondeur, Petit avait fait le 1-0, juste après la reprise et Marigard confirmera la victoire à la dernière minute avec un envoi qui filera dans le plafond du but wavrien.

R. Symphorinois - Ostiches 2-1

Buts: Traoré (1-0, 60e), Vallera (1-1, 67e), Citron (2-1, 83e)

Rencontre qui s’est décantée dans la dernière demi-heure avec un St Symphorien qui ouvre le score à l’heure de jeu par Traoré. Vallera remettra, très vite, les deux équipes à égalité, avant que Citron, à la 83e, ne mette tout le monde d’accord.

D3B Amateurs

Huy - RAS Jodoigne 0-1

But: Congosto (0-1, 90e)

Huy a tout simplement été puni en raison de son manque de créativité avec un but à la 90e de Congosto, présent à la retombée d’un ballon mal repoussé et dont la demi-volée terminera dans les buts hutois.

FCB Sprimont - SC Habay La Neuve 0-0

C’est un nul plutôt flatteur pour Habay dans l’ensemble qui, après un bon début de match, a vu son gardien Mathieu sauvé plusieurs fois les siens. Spirmont aura toujours l’avantage à la reprise mais se montrera bien trop maladroit en phase de concrétisation.

Oppagne - Aische 0-1

But: Yema Shongo (csc 0-1, 89e)

Belle victoire aischoise qui est arrivée très tardivement et alors qu’Aische s’était retrouvé, quelques minutes plus tôt, en infériorité, suite à l’exclusion de Delvigne. Ainsi, sur un tir de Nzinga, Yema Shongo déviait du dos dans son propre but à la 89e.