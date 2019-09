Première victoire d’Eupen, Mouscron se fait rejoindre par Zulte, La Gantoise 3e

Alors qu’Eupen a enfin signé un premier succès, Mouscron a été rejoint dans les derniers instants de la partie par Zulte Waregem 2-2, samedi, lors de la 9e journée de la Jupiler Pro League de football.

La Gantoise a battu 2-0 Courtrai et prend provisoirement la 3e place alors qu’Eupen a pris trois points très importants dans la lutte pour le maintien en s’imposant au Cercle 1-2, décrochant son premier succès de la saison.

Eupen s’est imposé 1-2 au Cercle Bruges dans un match entre deux équipes mal classées. Le Cercle a pris les commandes grâce à un penalty de Stef Peeters pour une main d’Olivier Verdon (12e). Eupen a répliqué via un coup franc de Danijel Milicevic dévié par le mur (76e). Milicevic offrait la victoire aux ‘Pandas’dans les dernières minutes d’une tête rageuse sur un centre de Carlos Embalo (88e). Jonathan Panzo a laissé le Cercle à dix dans les arrêts de jeu après avoir pris deux cartes jaunes (90e+4).

Eupen, dont c’est la première victoire de la saison, remonte en 13e position avec 6 unités. Le Cercle, 3 points, partage la dernière place avec Waasland-Beveren, qui se déplace dimanche à Anderlecht (5 points).

La 9e journée se poursuit avec Saint-Trond/Genk, dont le coup d’envoi a été donné à 20h30.

Mouscron se fait remonter, Gand bat Courtrai

Aleix Garcia a mis Mouscron sur de bons rails en inscrivant un doublé, d’abord d’une reprise du droit sur un centre de la droite d’Osabutey (3e) puis d’une frappe du gauche après une passe en profondeur d’Allagui (50e). L’Espagnol, prêté par Manchester City, porte son compteur à 4 buts en 3 matchs avec Mouscron. Gianni Bruno a réduit l’écart pour Zulte Waregem d’une volée qui a lobé Butez (66e). Zulte Waregem a arraché l’égalisation grâce à Dimitri Oberlin sur les suites d’un corner à la 90e minute.

Mouscron signe un cinquième match de suite sans défaite (2 victoires et 3 partages) mais manque l’occasion de s’installer provisoirement à la 3e place du classement. Les ‘Hurlus’, 16 points, sont quatrièmes.

Une troisième place que prend La Gantoise, l’autre équipe en forme, avec 17 unités. Les Gantois ont battu Courtrai 2-0 grâce à une reprise instantanée de Michael Ngadeu-Ngadjui sur un corner de Vadis Odjidja (58e) et au 6e but de la saison de Jonathan David (87e). Les troupes de Jess Thorup aligne également un cinquième résultat positif de suite (4 victoires et 1 partage).

Zulte Waregem (13 points) est 8e alors que Courtrai (8 points) est 12e.