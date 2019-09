Alerte jaune au vent ce dimanche: des rafales entre 70 et 80 km/h

Dimanche, notre pays sera sous l’influence d’une nouvelle perturbation et l’IRM a placé le pays en alerte jaune.

Selon l’IRM, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie ou d’averses parfois soutenues et potentiellement orageuses. Les maxima s’échelonneront entre 15 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 19 degrés dans l’ouest.

Le vent de sud-sud-ouest sera assez fort à parfois fort, avec des rafales entre 70 et 80 km/h, et peut-être un peu plus à la côte et sur les crêtes ardennaises.

Le pays sera placé en alerte jaune de 13h ce dimanche à 3h du matin lundi.