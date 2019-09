Le Standard perd Bokadi pour toute la saison

Sorti blessé en Coupe de Belgique jeudi, Merveille Bokadi est victime d’une rupture des ligaments croisés du genou.

Grosse tuile pour les Rouches. Touché au genou jeudi soir en Coupe de Belgique contre Lommel, Merveille Bokadi passait des examens vendredi et ce samedi. Ceux-ci ont révélé que l’international congolais de 23 ans souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit. L’indisponibilité de Bokadi est évaluée à une période «entre six mois et un an» par le Standard.

Les Liégeois perdent non seulement un excellent numéro 6, dont le physique était bien utile dans une ligne médiane manquant de taille, mais également une solution en défense centrale, alors que Noë Dussenne est déjà blessé et absent pour toute la saison dans ce secteur de jeu.