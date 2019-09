Elise Mertens passe à côté d’un quatrième titre en double cette saison à Wuhan

Associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, lauréate en simple trois heures avant, Elise Mertens a été battue en finale du double au tournoi WTA de Wuhan, une épreuve sur surface dure dotée de 2,828 millions de dollars, samedi en Chine.

Pourtant récente lauréate de l’US Open il y a quelques semaines avec Sabalenka, Mertens s’est inclinée en deux sets, 7-6 (3), 6-2, devant la Chinoise Yingying Duan et la Russe Veronika Kudermetova (N.8) après 1h23 de jeu.

Elise Mertens, 2e mondiale en double, et Aryna Sabalenka, 6e, sont déjà qualifiées pour le Masters du double à Shenzhen du 27 octobre au 3 novembre et le duo occupe d’ailleurs la première place de la Porsche Race (le classement utilisé pour qualifier les paires pour ce traditionnel rendez-vous de fin d’année rassemblant les 8 meilleures paires).

Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont déjà remporté, ensemble, les tournois en double à Miami et Indian Wells cette année, en plus de l’US Open.

Aryna Sabalenka, 21 ans, est passée à côté d’une semaine parfaite à Wuhan. La Biélorusse (WTA 14 en simple) avait en effet remporté le simple, trois heures auparavant, conservant ainsi son titre, en battant l’Américaine Alison Riske, 29 ans, 35e mondiale, 6-3, 3-6 et 6-1 au bout de presque deux heures de match (1h54).

Mertens a, elle, loupé l’occasion de faire la passe de deux à Wuhan, où elle était tenante du titre en double après sa victoire en 2018 aux côtés de la Néerlandaise Demi Schuurs.

En double, Elise Mertens compte 9 victoires pour 14 finales sur le circuit WTA.

En simple, Elise Mertens (WTA 24), 23 ans, avait été sortie mardi au deuxième tour par l’Américaine Sofia Kenin (WTA 15), 20 ans, 17e mondiale, en trois sets 4-6, 6-4 et 7-6 (7/5).