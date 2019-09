Charles Leclercq signe sa 4e pole d’affilée au GP de Russie

Le Monégasque Charles Leclercq (Ferrari) a réussi sa quatrième pole d’affilée, la sixième de sa saison, à l’issue des qualifications pour le Grand Prix de Formule 1 de Russie, 16e épreuve du championnat du monde, samedi à Sotchi.

Sur l’Autodrome de Sotchi dimanche, il prendra le départ aux côtés du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et devant son équipier allemand Sebastian Vettel et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes). Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), quatrième des qualifications, a en effet écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison.

