Tournoi WTA de Tashkent: Alison Van Uytvanck s’offre un cinquième titre sur le circuit WTA

Alison Van Uytvanck , 25 ans, est venue à bout de la Roumaine Sorana Cirstea (N.8), 96e au classement WTA et tombeuse d’Ysaline Bonaventure (WTA 123) au 2e tour, en trois sets 6-2, 4-6 et 6-4 au bout de deux heures et 24 minutes de jeu de jeu. AFP