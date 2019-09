Proximus League - Vainqueur à Roulers, Westerlo rejoint OH Louvain à la première place

(Belga) Westerlo est allé s'imposer 0-2 à Roulers à l'occasion du match d'ouverture de la 8e journée de la Proximus League. Ambroise Gboho (49e) et Lukas Van Enoo (55e) ont permis aux Campinois de rejoindre OH Louvain en tête du classement (16 points). Roulers, qui n'a pas encore gagné un match, reste dernier (2 points).

Samedi à 17 heures, l'Union Saint-Gilloise, 3e avec 14 points, accueille Virton, 2e avec 15 points. Les Bruxellois, qui se sont imposés à Westerlo et se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe, ont retrouvé une spirale positive après avoir pris deux points sur neuf. Après les deux défaites initiales, les Luxembourgeois ont collectionné cinq victoires. En soirée (20h30), le Beerschot, sévèrement battu à Virton et éliminé en Coupe, reçoit le leader OH Louvain (16 points). Les 'Rats' (10 points) occupent la 5e position. Dimanche, le dernier duel opposera deux équipe du bas. Lommel (7e, 3 points) tentera de décrocher sa première victoire de la saison face à Lokeren (6e, 5 points). (Belga)