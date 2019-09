Le Néerlandais Nils Eekhoff sacré champion du monde chez les Espoirs (U23)

Le Néerlandais Nils Eekhoff est devenu champion du monde espoirs (U23) de la course sur route en ligne des championnats du monde de cyclisme vendredi dans le Yorkshire. Après 173 km de course entre Doncaster et Harrogate, Eekhoff, 21 ans, a devancé l’Italien Samuele Battistella et le Suisse Stefan Bissegger dans un sprint à sept. Le premier Belge, Stan Dewulf, est douzième.

La course a été animée par un groupe de 13 coureurs, dont Stan Dewulf, parti après une quarantaine de kilomètres. Le peloton, emmené par l’équipe américaine, n’a jamais laissé beaucoup plus d’une minute aux échappés.

Une chute à 70 kilomètres de l’arrivée

À environ 70 km de l’arrivée, Brent Van Moer et Stan Van Tricht étaient impliqués dans une chute collective. Le Britannique Thomas Pidcock, l’un des favoris, perdait également du temps mais réintégrait le peloton.

Devant, Dewulf, l’Italien Alessandro Covi, le Danois Andreas Kron et le Britannique Stuart Balfour se montraient les plus solides sur la Greenhow Hill, à 58 km de l’arrivée.

À un peu plus de 50 bornes de l’arrivée, une bordure faisait éclater le peloton en deux parties. Jasper Philipsen se trouvait dans le deuxième groupe, composé d’une trentaine de coureurs. Le premier groupe, avec une vingtaine de coureurs dont Ilan Van Wilder, revenait peu après sur les échappés.

La bonne échappée à 15 kilomètres du terme

L’échappée décisive se formait à 15 km de l’arrivée lorsque le Suisse Stefan Bissegger, le Norvégien Tobias Foss, l’Italien Samuele Battistella, le Polonais Szymon Sajnok et Pidcock faussaient compagnie au peloton. Sajnok lâchait ensuite prise. Sous la flamme rouge, le Danois Andreas Kron, le Néerlandais Nils Eekhof et le Colombien Sergio Higuita revenaient à toute allure sur le quatuor. Le sprint pour le titre impliquait donc sept coureurs. Eekhof se montrait le plus rapide et devenait champion du monde. Battistella prenait la deuxième place, Bissegger complétait le podium. Pidkock, champion du monde espoirs de cyclo-cross, échouait à la quatrième place devant Higuita. Dewulf prenait la douzième place à 38 secondes. Van Wilder est 20e, Philipsen 44e.

Eekhoff, stagiaire au sein de Sunweb, succède au palmarès au Suisse Marc Hirschi.