Mondiaux: Robin Hendrix, 25e, éliminé en séries du 5000m

Le Belge n’a toutefois aucun regret et se tourne positivement vers l’avenir.

Il n’ira pas en finale de ses premiers Mondiaux d’athlétisme. Robin Hendrix a fini 12e de la première des deux séries du 5000m, vendredi soir au stade Khalifa de Doha. Le futur ingénieur en construction de 24 ans a bouclé les douze tours et demi de piste en 13:39.69. «Je suis un peu déçu de mon chrono, j’avais espéré au départ finir autour des 13:25.» Sa course a été remportée par l’Éthiopien Selemon Barega en 13:24.69.

Les cinq premiers de chaque course, plus les auteurs des cinq meilleurs temps restants, avaient le droit de revenir lundi à 20h20 se disputer le titre mondial en finale. Seul repêché dans la première série qu’il a terminée en 6e position, le Britannique Andrew Butchart a signé un temps de 13:26.46. Isaac Kimeli, 1er des cinq repêchés, avait fini 6e de la seconde série en 13:20.99.

«La course est partie lentement, et puis dans les deux derniers kilomètres elle a été à fond. C’est vraiment dans ce domaine que je dois encore progresser. Je peux tenir sur 400m, j’ai déjà couru en 48 secondes, mais sur 2000m pas encore», a expliqué l’athlète de l’OEH qui a estimé qu’il faisait sans doute plus chaud sur la piste que les 25 degrés annoncés «mais ce n’est pas une excuse, j’étais préparé et tout le monde était à la même enseigne.»

Robin Hendrix quitte Doha avec une vision optimiste quant à son avenir. «Mes performances suivent celles d’Isaac Kimeli (son équipier en club d’un an son aîné) avec un an de retard. Si cela continue comme cela, je peux espérer courir l’année prochaine en 13:13 et me qualifier ainsi pour les Jeux de Tokyo (le minima est fixé à 13:13.50). Ce sera plus aisé, je pense, que via le ranking.»