Mondiaux de Doha: Isaac Kimeli réussit la «course de sa vie» en séries du 5000m et rejoint la finale

Le Belga Isaac Kimeli a atteint son premier objectif. Il sera lundi soir (20h20 belges) au départ de la finale du 5000m des championnats du monde de Doha.

Le vice-champion d’Europe de cross a pris la 6e place de la seconde série, vendredi soir lors de la première journée de compétition des championnats du monde de Doha. Son excellent chrono 13:20.99, à 81/100es du vainqueur l’Américain Paul Chelimo, lui permet d’être le premier des cinq repêchés au temps. Il a aussi réalisé le 6e chrono des concurrents.

Les cinq premiers de chaque course, plus les cinq meilleurs temps, décrochaient leur place pour la course au titre mondial.

«J’ai disputé la course de ma vie, je crois», a d’emblée reconnu Isaac Kimeli visiblement un peu éprouvé. Il a assuré qu’elle avait été difficile malgré sa place constante parmi les quatre-cinq premiers. «Nous connaissions le chrono de la première série de 13:24. Donc, c’est parti très vite. À cause des constants changements de rythme, il était difficile de choisir sa place.»

«Je crois que la finale va être tactique jusqu’au dernier kilomètre qui va se faire autour des 2:24, 2:25», a t-il prédit sans vouloir se fixer un objectif en termes de place.

Pas de 1500 mètres au programme

Évoquant ensuite les conditions de course «très très chaudes», Kimeli a déclaré «dans de pareilles conditions, je ne me vois pas aligner deux 5000m et ensuite courir le 1500m. Si j’avais loupé la qualification ce soir, j’aurais disputé le 1500m, comme je suis en finale, il n’y aura pas de 1500m.» Une épreuve pour laquelle, il avait reçu une invitation de la part de l’IAAF.

Fort d’une saison réussie, avec à la clé la certitude de disputer l’année prochaine à Tokyo ses premiers Jeux Olympiques, Kimeli découvre à 25 ans le grand rendez-vous planétaire de l’athlétisme et a atteint l’objectif fixé et espéré.